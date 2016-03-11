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    Черевченко: «Всегда говорил, что Гилерме достоин вызова в сборную»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в сборную России, а также выразил уверенность в способностях новичка команды нападающего Эзекиэля Хенти.

    «Он заслужил на 100 процентов! Я всегда говорил, что Гиля достоин сборной. Ждем ли мы, что Хенти станет «новым Ниассом»? Я ему говорил, что его задача — в том числе заменить Умара. Хенти способен показывать результат здесь и сейчас. Может, он даже лучше Ниасса себя покажет», - отметил Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2016 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 13:56

      Последнее время игра Гилерме в воротах что-то не выглядела убедительно.
      Впрочем. Слуцкому виднее.

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