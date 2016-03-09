Виллаш-Боаш: «Обидно покидать Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш разочарован поражением своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2).

«Конечно, обидно сейчас. Как и в первом матче, решилось все на последних минутах. Настоящее чутье Хименеса. Если б не сэйв Лодыгина, мяч бы залетел еще после удара. Обидно, потому что давили 40 минут, создавали определенные моменты. Все противостояние было ровным, непростым для соперников, поэтому обидно вдвойне. Обидно покидать турнир.

Какая атмосфера в раздевалке? Конечно, плохая. Проиграли матч в последние две минуты, поэтому плохая», - сказал Виллаш-Боаш в эфире «Матч ТВ».