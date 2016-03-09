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Виллаш-Боаш: «Обидно покидать Лигу чемпионов»

9 марта 2016, 22:33
31

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш разочарован поражением своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2).

«Конечно, обидно сейчас. Как и в первом матче, решилось все на последних минутах. Настоящее чутье Хименеса. Если б не сэйв Лодыгина, мяч бы залетел еще после удара. Обидно, потому что давили 40 минут, создавали определенные моменты. Все противостояние было ровным, непростым для соперников, поэтому обидно вдвойне. Обидно покидать турнир.

Какая атмосфера в раздевалке? Конечно, плохая. Проиграли матч в последние две минуты, поэтому плохая», - сказал Виллаш-Боаш в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Хименес Рауль Лодыгин Юрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (31)
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AloneStalker
1457554468
Виллаш-Боаш: Обидно покидать Зенит и терять в три раза по зарплате. После такого матча стоит урезать зарплаты игрокам. Сразу все, кто играет только ради денег, свалят. И строить все заново. Русских и менталитет наших команд портят большие деньги. Всех без исключения. Я сам спортсмен-любитель, спортивный туризм, ориентирование и альпинизм. Честно, думаю, что плати мне миллионы за это - азарт бы сам по себе ушел. А так хожу себе, радуюсь жизни.
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nemolod
1457555610
Со следующим забугорным тренером надо в контракте указать,что размер компенсации при досрочном расторжении будет уменьшатся на величину поражений в матчах причем на существенную сумму,тогда у них сразу исчезнет чемоданное настроение,а возникнет необходимость добиваться большего числа побед!
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neveldomha
1457556182
Обидно то, что тренер потерял ощущение игры. Не увидел очевидного. Нету поплыл в последние 20 минут. И вместо того, чтобы сделать перестановку он поменял трудягу Маурисье на никчемного Юсупова. Тем самым оставив умирающего Нету один на один. Не понимаю зачем нужно было выпускать связку Халк-Кокорин-Дзюба, когда она не работала и до этого момента. Почему Шатов не вышел в основе? Если говорить, что он не готов был отбегать все 90, то при одном условии - если бы матч проходил на запредельных скоростях. Но ты сам определил тактику позиционных атак, а значит средний темп. И при этом был бы хоть какой то разум на поле. Очевидно, команда, как и тренер, не готовы к началу весенней стадии. Это нужно признать. Лидеры в полной прострации. Ощущение, как будто их только вчера познакомили. Вообщем, Андрюха, пакуй чемоданы. Тебе пора на родину.
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ЖОРРО
1457560261
На самом деле обидно что жребий был халявный,а в итоге сыграли очень плохо(((( Особенно первый матч,вообще шляпа(((
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SPARTAK-ARMANi
1457561838
ТУПОРЫЛЫЕ ОСЛЫ ПРИЗНАЙТЕСЬ ЧТО ВЫ ЧЕРТИ И ПРОСТО В РОССИИ КАБИНЕТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ. НУ И ГДЕ ДЗЮБИНЬЕ? ПОЧЕМУ ЭТОТ ОЛЕНЬ КОММЕНТЫ НЕ РАЗДАЕТ УЖЕ ДАВНО? ЗАБЫЛ КАК ЗАБИВАТЬ? ЭТО БРЕВНО КАК НЕ МОГ НИЧЕГО ТАК И НЕ МОЖЕТ. ОДИН СМОЛЬНИКОВ У ВАС ИГРОК. ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕРТИ.
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SPARTAK-ARMANi
1457561902
ХВАЛИЛИ ЭТОГО ПНЯ( ДЗЮБИНЬЮ) А ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ?)))) ПРИЗНАЙТЕСЬ ЧТО ВЫ ЧЕРТИ
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nim-
1457565509
Данни, Халка и Нету гнать на хуй.
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MU-fanatic
1457567570
потому что российский футбол это не игра,а политика!!!наши клубы будут играть только при низких зарплатах,без легионеров и с местными тренерами!!!вот тогда может появиться результат!а пока забудьте и набивайте карманы баблом неотработанным как вы умеете,не показывая при этом достойной игры!
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REDWHITE_
1457586763
Красно-белые, красно-белые навсегда!!!! Всех крано-белых с праздником!!!
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REDWHITE_
1457586877
Вот она услуга безбородовых-николаевых-карасе
вых))) Дуют под два недоклуба, а в Европе полная жопа)))
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