В «Боруссии» надеются продлить контракт с Гюндоганом

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке признал, что его клуб очень хочет сохранить в составе полузащитника Илкая Гюндогана, который летом может уйти из клуба.

«Я не знаю, покинет ли нас Илкай летом. Это очень важный для нас игрок.

Но быть футболистом дортмундской «Боруссии» это особая вещь. Мы находимся в десятке лучших клубов Европы, и уходить куда-то еще это риск. Мы хотим предложить ему долгосрочный контракт.

Посмотрим, что он решит. Мы не напрягаемся по этому поводу», – сказал Ватцке.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2017 года.