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  • Панов: «Зениту» уже давно надо было расстаться с Виллаш-Боашем»

Панов: «Зениту» уже давно надо было расстаться с Виллаш-Боашем»

8 марта 2016, 17:29
6

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что российский клуб может одолеть «Бенфику» в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом, Панов критикует форварда петербургского клуба Александра Кокорина и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

«Конечно, «Зенит» в последних матчах - c «Уфой» и «Краснодаром» - играл не слишком убедительно. Но я посмотрел первый весенний тур. Вы знаете, мало, кто убедил. Лига чемпионов – совсем другой уровень. Хочется верить, что питерцы выйдут на игру с запредельным настроем. Лиссабонцев пройти им по силам.

Психологическое состояние Халка? Тренер должен решить эту проблему. У Халка мало что получалось в игре с «Краснодаром». Надеюсь, эмоции в поединке с «Бенфикой» перерастут в качество футбола.

Что происходит с Кокориным? Это игрок не уровня «Зенита». Лишний раз в этом убедился. Если человека берут в «Зенит», он должен играть с первых минут и давать результат. А с «Краснодаром» он за 20 минут один раз мяча коснулся. О чем тут можно говорить?

С Виллаш-Боашем уже давно надо было расстаться и дать шанс проявить себя Сергею Семаку. Будет грустно, если португальского тренера отправят в отставку только сейчас. Слишком много времени ему дали», - сказал Панов.

Напомним, что матч «Зенит» - «Бенфика» состоится 9 марта. В первом матче португальский клуб победил со счетом 1:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Краснодар Кокорин Александр Панов Александр Виллаш-Боаш Андре Семак Сергей
Комментарии (6)
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REDWHITE_
1457449673
Панов: с «Зенитом» уже давно надо было расстаться.
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18JG
1457453158
Какая "Уфа" нахер?! Кокорина он взялся критиковать, олень тупоголовый. Пусть он отметит хотя бы одного-двух футболистов, которые сыграли все три матча более-менее. Я назову одного - Данни. Еще Жирков, наверное. Все!
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Zubo
1457453804
Довольно грубые и безосновательные заявления
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KuPe4iK
1457454791
Уфа....ну да...с пьяных спроса нет....
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Shtirlits
1457455804
Размахался шашкой.. Боаша Семаком не заменишь и Кокора по таланту не хуже тебя, будет работать будет на уровне.
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ЖОРРО
1457474573
Всё верно Александр!
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