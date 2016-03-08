Панов: «Зениту» уже давно надо было расстаться с Виллаш-Боашем»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что российский клуб может одолеть «Бенфику» в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом, Панов критикует форварда петербургского клуба Александра Кокорина и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

«Конечно, «Зенит» в последних матчах - c «Уфой» и «Краснодаром» - играл не слишком убедительно. Но я посмотрел первый весенний тур. Вы знаете, мало, кто убедил. Лига чемпионов – совсем другой уровень. Хочется верить, что питерцы выйдут на игру с запредельным настроем. Лиссабонцев пройти им по силам.

Психологическое состояние Халка? Тренер должен решить эту проблему. У Халка мало что получалось в игре с «Краснодаром». Надеюсь, эмоции в поединке с «Бенфикой» перерастут в качество футбола.

Что происходит с Кокориным? Это игрок не уровня «Зенита». Лишний раз в этом убедился. Если человека берут в «Зенит», он должен играть с первых минут и давать результат. А с «Краснодаром» он за 20 минут один раз мяча коснулся. О чем тут можно говорить?

С Виллаш-Боашем уже давно надо было расстаться и дать шанс проявить себя Сергею Семаку. Будет грустно, если португальского тренера отправят в отставку только сейчас. Слишком много времени ему дали», - сказал Панов.

Напомним, что матч «Зенит» - «Бенфика» состоится 9 марта. В первом матче португальский клуб победил со счетом 1:0.