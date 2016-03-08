Бородюк: «Футболисты выиграли трофей заслуженно»

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Казахстана.

«Ребята молодцы — это их заслуга. Они — мужики, настоящие профессионалы. Также хочу поблагодарить наших болельщиков за хорошую поддержку на протяжении всего матча.

Может ли этот повлиять на решение Аршавина перейти в «Кайрат»? Переговоры идут, и я надеюсь, что руководство примет правильное решение.

Победа располагает к положительным эмоциям. Я очень рад за ребят. Футболисты выиграли трофей заслуженно. Это останется в истории клуба. Я рад и счастлив как тренер за них. Действительно, первые игры всегда сложные — все-таки, открытие сезона. Вместе с тем и искусственное поле создает проблемы. Это совсем другое сопротивление по сравнению с натуральным покрытием. Закрытый стадион, сжатый воздух. Ребята молодцы, выдержали 120 минут.

Во время серии послематчевых пенальти пульс был под двести. Это рабочий показатель для тренера. Конечно, не нужно было доводить дело до пенальти. Это лотерея. Хорошо, что удача сегодня оказалась на нашей стороне. Эмоции не передать словами», – сказал Бородюк.

Напомним, что «Кайрат» победил «Астану» в серии пенальти.