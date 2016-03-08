Зозуля: «Футбол на Украине потихоньку умирает»

Нападающий «Днепра» Роман Зозуля, ставший тренером одной из украинских команд по регби, заявил, что спорт и, в частности, футбол на Украине умирает.

«У меня очень много друзей, знакомых, фанатов в этой команде. Я с ними поддерживаю отношения с тех пор, как приехал в Днепропетровск, а это уже пять лет. Знаю, что у них сейчас такая ситуация, при которой они остались без спонсора. Ребята сами, можно сказать, из последних сил выживают. А сейчас если посмотреть, то спорт в нашей стране потихоньку умирает. Не только регби, но как бы печально это не звучало, можно сказать, что и футбол умирает», – цитирует Зозулю «Футбол-Арена».