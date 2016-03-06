«Терек» — «Локомотив». Онлайн-трансляция

«Локомотив» продолжает сражаться за чемпионство, но почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров также поставил перед своей командой задачу попасть в еврокубки. Первый матч весенней фазы чемпионата покажет, на что смогут рассчитывать клубы в конце сезона.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» — «Локомотив». Начало в 17:00. Не пропустите!