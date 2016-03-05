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    Кадыров: «Мы готовимся попасть в еврокубки, но один свистун свистит и решает все»

    Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров в преддверии матча 19-го тура РФПЛ против «Локомотива» выразил надежду на объективность судей.

    «Завтра все пойдем поболеть за «Терек. Уверен, ребята покажут красивую игру. Хотим выиграть. Если судьи нормально отработают... Вы видели последний гол, который пропустил «Терек» в Кубке России – сбили Семенова, забили гол, засчитали, а мы потеряли целый год.

    Мы готовимся попасть в еврокубки, но один свистун свистит и решает все. С таким подходом нам будет трудно играть. Те люди, которые судят и поддерживают спортсменов – более объективные. Они сутками не спят, работают, тренируются – выезды, самолеты. А человек просто свистит – и салам алейкум, до свидания», – сказал Кадыров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2016 23:27
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +124

      biber ru 6 марта 2016, 07:21

      зачем ему судьи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 6 марта 2016, 06:15

      И это говорит президент республики. Тут либо совсем с головой плохо, либо язык с головой не связан. В любом случае - чем быстрее в отставку, тем лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 6 марта 2016, 06:05

      Фу-фу! Да что бы Локо 0-3 Чпокнул или более

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 6 марта 2016, 05:42

      но один свистун свистит и решает все
      --------------------------
      --
      Это он про своего Хозяина в Кремле?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Ugo 6 марта 2016, 00:51

      Президент ишаков! Модератору респект!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 марта 2016, 00:34

      Упоительная речь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 6 марта 2016, 00:19

      попытка свое политическое самодурство проецировать на футбол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 23:31

      Это называется давление на судью, ага. Игра ещё не началась, а свистуна уже обрабатывает диктор.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 5 марта 2016, 23:40

      В еврокубки готовишься? Ну-ну

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 5 марта 2016, 23:40

      Местов уже нет)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 5 марта 2016, 23:41

      В смысле не ты-Терек)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 5 марта 2016, 23:55

      Ростов тоже готовится к еврокубкам?Мест уже нет))

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Недовольный 6 марта 2016, 09:33

      У Ростова забронировано)))

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 6 марта 2016, 09:35

      Я для Кадырова писал,получилось как то не так-извини

      0
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 6 марта 2016, 19:41

      с долгами сначала разберитесь,ага))забронировано у них там что-то,пф...)

      -1
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