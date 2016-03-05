Муса: «Через полгода буду играть в АПЛ»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что в следующем сезоне будет выступать за один из клубов АПЛ. Напомним, интерес к нигерийскому форварду испытывает «Лестер».

– В общем, завершаете сезон в России, а потом переходите в клуб АПЛ, так?

– Именно. Через полгода я буду играть в АПЛ. По крайней мере, я этого хочу.

– Лучше перейти в клуб уровня «Лестера» и иметь, по сути, гарантированное место в основе или биться за место в старте «МЮ» или «Челси»?

– Да мне все равно! Но Муса должен играть, понимаете?! Я не могу сидеть на скамейке, ну вот совсем… Потому я пойду в тот клуб АПЛ, который в меня поверит.

– Еще в бытность игроком голландского «Венло» вы отказали «Тоттенхэму». Почему?

– Так я фанат «Арсенала»! Как я мог перейти в стан злейших врагов «канониров»?! Но на самом деле главная причина в другом – мне тогда было 19 лет, я объективно не подходил по уровню «Тоттенхэму». А скитаться несколько лет по арендам не хотелось. Потому я никогда не жалел, что в итоге перешел в ЦСКА.

– Теперь мечта – играть за «Арсенал»?

– Да… Я буду счастлив, если «канониры» меня пригласят. Я с шести лет болею за «Арсенал». Помню, в детстве Нванкво Кану был моим кумиром. Как круто он играл в «Арсенале»… Фан-тас-ти-ка!