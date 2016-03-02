Канчельскис: «В Саудовской Аравии специальные люди следят за внешним видом»

Главный тренер "Соляриса" Андрей Канчельскис вспоминает период своего выступления в Саудовской Аравии за клуб "Аль-Хиляль".

"Четыре месяца в Саудовской Аравии? Специальные люди следят за внешним видом. Мужчинам нельзя ходить в шортах, светловолосым женщинам надо накрываться платком. Если нарушить, то сначала будет предупреждение. Но могут и забрать в участок – по закону. Точно я не знаю, потому что не нарушал, ха-ха. Дома только. В дома там никто никого не пускает. Даже гостей. На территории всегда есть специальный шатер: с телевизорами, картами, нардами, вот туда - пожалуйста. Мы с принцем часто играли в шахматы у него в шатре.

Никаких поддавков не было. Я вообще не понимаю все эти игры в поддавки. Шоу эти: "расступитесь и дайте забить". Для меня это ужасно, безобразие. Выходят ветераны играть, так играйте в удовольствие. Вас же много приезжает. Играйте по 10 минут и меняйтесь. Но играйте с азартом, честно. А то приехали, договорились, что счет будет 5:5 или 7:7.

Арабы все очень богаты и могут не работать? Это все выдумки. Не работают только приближенные к королю. Все остальные работают. И когда говорят иначе – это все вранье. Кто-то где-то услышал – и началось. Говорят, что у каждого араба сразу после рождения уже есть нефтяная вышка. Да вышек не хватит просто! Думали бы хоть немного. И даже у тех, кто рядом с королем, не такие привилегии, как у нас придумали. А то теперь все наслушались и захотели поехать в Саудовскую Аравию становиться арабами.

Проявления жестокости правосудия? Ходил на казнь 17 филиппинцев, которые торговали наркотиками. Им прилюдно на площади отрубили головы. Сам сходил, посмотрел. Считаю, правильно. Зачем заразу разводить. Думаю, им что-то вкололи перед казнью: они в таком состоянии были, даже не сопротивлялись.

Раздевалки команд там действительно отличаются от европейских? У всех футболистов закрытые кабинки. Туда заходишь и переодеваешься. Никто никого не видит, по душу не ходит. И матчи всегда начинались вечером, потому что им надо было помолиться.

Как жена воспринимала Саудовскую Аравию? Она постоянно со мной не жила, прилетала иногда. Нормально все было, ездили в торговые центры. Там есть мужские магазины, куда можно заходить с женщинами. А есть только для женщин, и туда уже мужчин не пускают", - сказал Канчельскис.

Канчельскис выступал за аравийский "Аль-Хиляль" в 2003 году, забил за клуб 1 гол и завоевал Кубок Саудовской Аравии.