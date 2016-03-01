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Василий Березуцкий: «Широков – точно «конь»

1 марта 2016, 22:49
5

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился своим мнением о переходе Романа Широкова из "Спартака" в армейский клуб.

– Широков в первом круге играл за "Спартак", сейчас – за ЦСКА. Как ты к этому относишься?

– Всегда легко переходить в команду, которая идет на первом месте. Это логично. Легче стартовать второй круг с командой-лидером и занять первое место. Поэтому Рома подумал-подумал и перешел в ЦСКА.

– Для тебя Широков – "конь"?

– Да, конечно. Человек, который строил базу и так восторженно об этом рассказывает – это точно "конь". Он всегда очень тепло отзывался о годах в детско-юношеской школе ЦСКА", – сказал Березуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Широков Роман
Комментарии (5)
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ЖОРРО
1456862277
Роман ШироКОНЬ)))))
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policepnz
1456888964
Ждём града голов в воскресенье
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hodyrev
1456900234
Достойно че сказать?в свои то годы играет,раздаёт,забивает,поигра
л за последние годы за многие клубы и всем все доказал)
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photo21
1456909876
троянский конь
Ответить
zenitforever2015
1456922414
Рома был бомж, потом мясо , бык. Теперь конь! Остался только мусор!!!
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