Василий Березуцкий: «Широков – точно «конь»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился своим мнением о переходе Романа Широкова из "Спартака" в армейский клуб.
– Широков в первом круге играл за "Спартак", сейчас – за ЦСКА. Как ты к этому относишься?
– Всегда легко переходить в команду, которая идет на первом месте. Это логично. Легче стартовать второй круг с командой-лидером и занять первое место. Поэтому Рома подумал-подумал и перешел в ЦСКА.
– Для тебя Широков – "конь"?
– Да, конечно. Человек, который строил базу и так восторженно об этом рассказывает – это точно "конь". Он всегда очень тепло отзывался о годах в детско-юношеской школе ЦСКА", – сказал Березуцкий.
Источник: «Матч ТВ»
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