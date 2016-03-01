Василий Березуцкий: «Широков – точно «конь»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился своим мнением о переходе Романа Широкова из "Спартака" в армейский клуб.

– Широков в первом круге играл за "Спартак", сейчас – за ЦСКА. Как ты к этому относишься?

– Всегда легко переходить в команду, которая идет на первом месте. Это логично. Легче стартовать второй круг с командой-лидером и занять первое место. Поэтому Рома подумал-подумал и перешел в ЦСКА.

– Для тебя Широков – "конь"?

– Да, конечно. Человек, который строил базу и так восторженно об этом рассказывает – это точно "конь". Он всегда очень тепло отзывался о годах в детско-юношеской школе ЦСКА", – сказал Березуцкий.