Абрамов: «Спасибо Мутко за трудоустройство Широкова и обеспечение игровой практикой Кокорина и Жиркова»

Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что в зимнее трансферное окно клубы РФПЛ практически не совершили ярких трансферов.

– В прошлую зиму клубы РФПЛ потратили около 6 млн евро. Теперь траты с учетом перехода Жиркова и Кокорина в "Зенит" превысили 20 млн евро. Российские футбольные менеджеры адаптировались к существующим реалиям?

– Все равно 20 млн – это очень мало для 16 команда РФПЛ. Да, российский футбол пока не влечет жалкое существование. Но времена, когда мы тратили по 100 млн, безвозвратно прошли. Нынешнее трансферное окно – практически мертвый сезон. Самые яркие переходы, так или иначе, связаны с комплектованием сборной России на Евро-2016 во Франции. Кончено, спасибо Виталию Мутко, что он позаботился о трудоустройстве в ЦСКА Романа Широкова. Обеспечил игровой практикой двух игроков сборной России Кокорина и Жиркова в "Зените". А в остальном? О переходе Мельгарехо столько говорили, словно игрока приобретали за 40 млн. Разговор, разговоры… Потому что говорить не о чем, а говорить надо. На самом деле, если подводить итоги зимнего окна, то немного смешно от того, что продажа в общем-то заурядного нападающего "Локо" Ниасса за 17,9 млн евро в "Эвертон" почти покрывает все покупки клубов РФПЛ.