Маркевич: «Днепр» будет жить»

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал финансовые трудности команды.

"Насколько я знаю, клуб будет однозначно. Каким он будет – покажет время, сейчас трудно сказать. Конечно, будет сокращен бюджет, это понятно уже. А как все будет дальше – пока не понятно. Летом у многих футболистов заканчиваются контракты… сейчас трудно говорить.



Надо настроиться на те матчи, которые остались на хорошем уровне, провести остаток чемпионата, Кубок. Ну а "сборникам" хорошо подготовиться к финальной части Евро, так что стимул есть", - цитирует Маркевича "Футбол 24".