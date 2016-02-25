Стали известны арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России

Помнится, Лапочкин совершенно безнаказанно подарил ЦСКА победный пенальти в матче с Мордовией в прошлом чемпе и не поставил на точку в ворота ЦСКА в матче с Анжи уже в этом чемпе, ага.
Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России.
Матч "Зенит" - "Кубань" рассудит Алексей Еськов из Москвы.
Матч "Уфы" с ЦСКА рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
Встречу "Краснодара" и "Терека" обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
"Амкар" и "Динамо" рассудит Владимир Москалев из Воронежа.