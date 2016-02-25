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    Стали известны арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России

    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России.

    Матч "Зенит" - "Кубань" рассудит Алексей Еськов из Москвы.

    Матч "Уфы" с ЦСКА рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

    Встречу "Краснодара" и "Терека" обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

    "Амкар" и "Динамо" рассудит Владимир Москалев из Воронежа.

    Источник: РФС

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    25.02.2016 14:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 18:47

      Помнится, Лапочкин совершенно безнаказанно подарил ЦСКА победный пенальти в матче с Мордовией в прошлом чемпе и не поставил на точку в ворота ЦСКА в матче с Анжи уже в этом чемпе, ага.

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