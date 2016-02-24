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Гвардиола: «Ответный матч будет другим»

24 февраля 2016, 06:43
2

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола доволен игрой своих подопечных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:2). По словам испанца, вопрос с выходом его команды в четвертьфинал еще не решен.

"Это был матч Лиги чемпионов между двумя хорошими командами, а потому мы довольны игрой наших футболистов. Результат таков, каков он есть. Знаю, что в этой стране физические кондиции являются наиболее важным аспектом, но в сложившейся ситуации тут мы ничего не могли поделать. Мы неплохо контролировали ход встречи. Понятно, я не мог рассчитывать на то, что мы приедем сюда и не позволим "Юве" ни разу ударить по своим воротам.

В таких матчах тебе приходится бороться с Погба, Манджукичем, Моратой, Бонуччи – одним из моих любимых игроков всех времен – и Буффоном, а потому вряд ли можно всерьез ожидать того, что ты будешь доминировать все 90 минут. Мы провели прекрасный матч. Хотели победить, но это футбол.

В целом же мы провели отличный матч. "Юве" играл в прошлом финале Лиги чемпионов, они четыре раза кряду стали чемпионами Италии. Они совсем недавно одержали 15 побед подряд. В прошлом году они нас опередили, так что в соперниках у нас была не какая-то дворовая команда. Результат очень обидный, но игрой я удовлетворен.

Хватит ли этого, чтобы выйти в четвертьфинал? Не знаю, к тому же мне кажется, что в ответном матче "Юве" сыграет еще более агрессивно. Но я очень рад. Возможно, это самый счастливый вечер в моей карьере.

Ответный матч будет другим. Соперник приедет за победой или постарается сыграть со счетом 3:3. Мы же будем пытаться забить. Не думаю, что станем играть на удержание. Защищаться будем лишь тогда, когда столкнемся с их удивительными атаками. Мы будем играть с командой, в составе которой много, очень много чемпионов – от Буффона и далее по списку. Ответный поединок должен получиться очень красивым", - сказал он.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Бавария Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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bw17
1456300519
Ну чтож, в ответке побьёмся.. Нам терять уже нечего..
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