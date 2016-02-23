Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капленко рассказал об обучении в академии «Краснодара»

    Белорусский игрок академии "Краснодара" Кирилл Капленко рассказал о процессе обучения.

    "Каждый день — шесть уроков. Причем занятия не совсем такие, как в обычных школах. Нас учат соблюдать дисциплину как на поле, так и в быту, прививают хорошие манеры и уважение к труду людей в академии. Кроме обычных предметов нам преподают шахматы, в девятом классе была психология. Раньше, еще до моего здесь появления, изучали "Кубановедение" - это история Краснодарского края. На занятиях по психологии игроков учат раскрепощаться, не замыкаться в себе, общаться друг с другом. Суть занятия шахматами — привить дисциплинированность на поле и способность быстро принимать решения. Учитель объясняет нам множество комбинаций, разбирает видео, мы же решаем разнообразные шахматные задачи и иногда проводим турниры. Победитель играет против Сергея Николаевича Галицкого", - сказал Капленко.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11