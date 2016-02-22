Кечинов: «Чемпионство «Спартака»? Главное – попасть в еврокубки»

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне.

– Дмитрий Аленичев заявлял, что хочет стать чемпионом со "Спартаком" уже в этом сезоне. Реально?

– Он сказал, что хочет, но не сказал, что команда обязательно будет в этом сезоне на первом месте. Естественно, главный тренер всегда должен ставить перед футболистами максимальные задачи. Когда Жозе Моуринью работал в "Челси" и его команда находилась в низах таблицы, он говорил, что еще есть время и клуб даже может стать чемпионом. Любой тренер будет верить в это. Так что я могу понять слова Дмитрия Аленичева. Он мотивирует и себя, и ребят. Но главное сейчас – выполнять те задачи, которые были поставлены перед сезоном, а именно – место в еврокубках. За золотые медали будет очень сложно бороться.