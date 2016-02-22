Маркевич: «Через два месяца президент клуба закроет все долги «Днепра»

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что в скором времени руководство клуба должно погасить все долги перед командой.

"Как часто общаюсь с президентом клуба? Не общаюсь вообще. Я только могу что-то узнать от Евгения Селезнева. У меня в первый раз такое в тренерской карьере, но хорошо, что хоть Селезнев мне говорит, как мы будем жить дальше.

Насколько я знаю, президент клуба на протяжении двух месяцев закроет все наши долги. По крайней мере, он нас в этом заверил", – сказал Маркевич.