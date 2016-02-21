Корнеев: «Пеллегрини – прекрасный вариант для «Зенита». Альтернатива – Бердыев»

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением, кто должен возглавить сине-бело-голубых в новом сезоне.

– Если разговоры о приходе Пеллегрини в "Зенит" имеют под собой конкретную основу, то, безусловно, это прекрасный вариант для петербуржцев. Он – специалист топового европейского уровня, что не раз уже доказывал на протяжении всей своей тренерской карьеры.

– Видится ли вам альтернатива чилийскому наставнику среди отечественных тренеров?

– Это нужно спрашивать у руководства клуба. На мой взгляд, приглашение россиянина, судя по всему, представляется маловероятным. Если вести речь про отечественных тренеров, то, как я понял, из интервью Александра Дюкова, он не прочь видеть в качестве наставника петербуржцев, к примеру, Леонида Слуцкого. Из этого можно сделать вывод, какими категориями мыслит сейчас высшее петербургское руководство – "Зениту" нужен тренер высшей категории. Хотя в нашем тренерском цехе, помимо Леонида Викторовича, есть, на мой взгляд, и другие специалисты, чей уровень квалификации позволяет возглавить сегодняшний "Зенит". В частности, не могу не упомянуть про Курбана Бердыева. На мой взгляд, это готовая кандидатура, если говорить именно о российских тренерах. Другое дело, что решение, как мы понимаем, будет принимать руководство. И оно с высокой долей вероятности, полагаю, сделает свой выбор в пользу иностранца.