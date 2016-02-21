Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Корнеев: «Пеллегрини – прекрасный вариант для «Зенита». Альтернатива – Бердыев»

Корнеев: «Пеллегрини – прекрасный вариант для «Зенита». Альтернатива – Бердыев»

21 февраля 2016, 20:12
2

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением, кто должен возглавить сине-бело-голубых в новом сезоне.

– Если разговоры о приходе Пеллегрини в "Зенит" имеют под собой конкретную основу, то, безусловно, это прекрасный вариант для петербуржцев. Он – специалист топового европейского уровня, что не раз уже доказывал на протяжении всей своей тренерской карьеры.

– Видится ли вам альтернатива чилийскому наставнику среди отечественных тренеров?

– Это нужно спрашивать у руководства клуба. На мой взгляд, приглашение россиянина, судя по всему, представляется маловероятным. Если вести речь про отечественных тренеров, то, как я понял, из интервью Александра Дюкова, он не прочь видеть в качестве наставника петербуржцев, к примеру, Леонида Слуцкого. Из этого можно сделать вывод, какими категориями мыслит сейчас высшее петербургское руководство – "Зениту" нужен тренер высшей категории. Хотя в нашем тренерском цехе, помимо Леонида Викторовича, есть, на мой взгляд, и другие специалисты, чей уровень квалификации позволяет возглавить сегодняшний "Зенит". В частности, не могу не упомянуть про Курбана Бердыева. На мой взгляд, это готовая кандидатура, если говорить именно о российских тренерах. Другое дело, что решение, как мы понимаем, будет принимать руководство. И оно с высокой долей вероятности, полагаю, сделает свой выбор в пользу иностранца.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бердыев Курбан Пеллегрини Мануэль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
headdevil
1456090556
Бердыев тоже иностранец
Ответить
Главные новости
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
2
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
2
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
2
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
5
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
Все новости
Все новости
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
1
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
2
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
5
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
24
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
10
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
4
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
11
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
5
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
10
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+