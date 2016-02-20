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    Президент «Урала»: «В другой город переносить матч с «Динамо» не будем, сыграем в манеже»

    Президент "Урала" Григорий Иванов считает возможный перенос матча с "Динамо" неуважением к фанатам.

    "Переносить матч мы не будем. Почему мы должны это делать? Почему должны наказывать своих болельщиков?

    Мы попросили РФПЛ разрешить нам играть в манеже. Но если будет нужно, подготовим поле на улице. На газоне уже растет трава. За две недели, что есть до игры, она подрастет, и все будет нормально.

    Жалко только, что убьем поле, если сразу на нем сыграем. Но составителям календаря следовало подумать, что на Урале в начале марта может быть и -30 градусов", — подчеркнул Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    20.02.2016 11:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 20 февраля 2016, 18:44

      Ну так составители календаря в Москве наверное, а погода у нас с ними разная. А вообще футбол летняя игра.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 17:50

      В манеже Урал не победим, ага!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 февраля 2016, 12:08

      так пишет, как будто там не трава растет, а урожай картофана.

      2
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