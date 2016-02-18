Дракслер: «Если так же сыграем в ответной встрече, то пройдем дальше»

Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Гента" (3:2). В этой игре Дракслер забил два гола.

"Мы провели отличный матч. Пропустить два гола от "Гента" – это не очень хорошо, но у нас есть все шансы пройти дальше.

Я всегда счастлив, когда забиваю, и, конечно, Лига чемпионов – это что-то особенное для меня, мне нравится выступать в этом турнире. Это хороший для нас результат, и если мы сыграем так же и в ответной встрече, то выйдем в четвертьфинал", – сказал Дракслер.