Халк хочет вернуться в Португалию

Нападающий "Зенита" Халк заявил, что он хотел бы когда-нибудь вернуться в Португалию.

"Я слежу за португальским чемпионатом и болею за "Порту". У команды не очень хорошо идут дела в этом сезоне, но благодаря победе над "Бенфикой" она может прийти в себя. Я хотел бы вернуться в Португалию, чтобы поиграть там еще. Впрочем, я не знаю, когда это произойдет. Мой контракт с "Зенитом" действует еще 3,5 года", - сказал Халк.

Напомним, что Халк перешел в "Зенит" из "Порту" в 2012 году, провел за российский клуб 132 матча и забил 65 голов.