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Халк хочет вернуться в Португалию

17 февраля 2016, 12:20
9

Нападающий "Зенита" Халк заявил, что он хотел бы когда-нибудь вернуться в Португалию.

"Я слежу за португальским чемпионатом и болею за "Порту". У команды не очень хорошо идут дела в этом сезоне, но благодаря победе над "Бенфикой" она может прийти в себя. Я хотел бы вернуться в Португалию, чтобы поиграть там еще. Впрочем, я не знаю, когда это произойдет. Мой контракт с "Зенитом" действует еще 3,5 года", - сказал Халк.

Напомним, что Халк перешел в "Зенит" из "Порту" в 2012 году, провел за российский клуб 132 матча и забил 65 голов.

Источник: O Jogo
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Россия Зенит Порту Бенфика Халк
Комментарии (9)
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апоголлл
1455702383
вали прям сейчас
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REDWHITE_
1455702705
так и загнется в этом проекте
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kykyi
1455706578
Опять наверное прямо на футбольном поле договаривался о переходе.
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007R
1455707743
В бенфику
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Тяп-Ляп.
1455710833
Нет уж,попал на помойку-терпи.
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APchelov
1455715027
Как-то незаметно он 65 штук наколотил. Молоток. Ещё тридцать пять раз попасть, и мы тебя бесплатно отпустим
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Garrincha58
1455721018
в Порту с АВБ пусть валят Дзюбу обратно в Спартак или Ростов а вообще разогнать всю команду начать как Динамо с молодежью а то уже надоело смотреть на это уе...ще
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Garrincha58
1455721128
Они просрали а им отпуск до понедельника ну не бред ли только с отпуска и опять пусть тренируются по воротам бить а не пейнтбол играть миллионры гребаные
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fakel-vrn
1455811675
бенфика халка еще перед матчем выкупила
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