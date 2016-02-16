Наингголан: «У «Баварии» и «Барселоны» больше шансов выйти в финал ЛЧ, чем у «Реала»

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал предстоящего соперника своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Чтобы пройти "Реал", нам нужно чудо. Мне нравится игровой стиль этой команды. Думаю, "Реал" достоин "Барселоны" в этом плане. Но у "Баварии" и "Барселоны" больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов, чем у команды Зинедина Зидана.

Роналду – необыкновенный игрок, который определяет разницу между "Реалом" и другими командами. Что Криштиану делает блестяще, так это повышает ожидания и забивает голы", – сказал бельгиец.