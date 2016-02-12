Балахнин: «Сейчас собираем данные о сборниках, новых игроков пока не просматриваем»

Тренер сборной России Сергей Балахнин, находящийся на сборе "Краснодара", рассказал о том, какие задачи стоят перед тренерским штабом национальной команды в период, когда нет официальных матчей.

"Смотрю, как "Краснодар" занимается. Разговариваю с представителями тренерского штаба. Выводы? Трудно пока делать выводы. Все решают свои задачи, в принципе, доволен тем, как ребята готовятся. Моя задача на этом сборе – интересуюсь игроками сборной, собираю данные о первых обследованиях, тестированиях, двигательной активности. Новых игроков пока не просматриваем. Вот начнутся официальные матчи, тогда будем", - проинформировал Балахнин.