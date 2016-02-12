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    Кузнецов: «Аршавину следует перестать брезговать лигами пониже»

    Старший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов считает, что хавбеку Андрею Аршавину следует приглядеться к предложениям клубов ФНЛ.

    "Значит, чувствует, что пришло время. Он это понимает, это очень и очень тяжелый момент. Ты видишь, что не успеваешь, не бежишь, как прежде, а на сборах нужно заставлять себя делать любое упражнение. Выходит, что ты уже все делаешь за деньги, а не потому что любишь футбол. Ум эту информацию получает, но сердце мириться с таким положением не желает. Очень тяжело таким, как Аршавин, быстрым. Тем, чья игра строилась на скорости.

    Может ли он пригодиться "Рубину"? Вряд ли. У нас игра построена как раз на скорости. Нужно бежать, и много, и быстро. Андрею стоит подумать о первой лиге. Название лиги вторично, важна суть. Аршавин любую команду из первой пятерки этого российского турнира сделает сильнее, причем значительно. Он станет лицом лиги, у него будет особый статус в турнире. Его будут слушать, уважать, а люди толпами ходить специально на Андрея. Сам он очень даже поможет молодым партнерам. Пора думать о будущем.

    Жизнь не закончилась, верно? Пять лет Андрей смело может играть, попутно делая первые шаги в новой профессии. Если, конечно, ему интересна тренерская работа. Это идеальный вариант – уйти в лигу ниже, думая, как потом начать тренировать. Я сам прошел такой путь, играл в Саратове, Туле, Астрахани, выиграв турнир вместе с "Соколом". Закончил в 37 лет. Зря Андрей не видит себя в ФНЛ, а хочет уйти из футбола. Это эмоции, а нужно посмотреть на проблему иначе", - сказал Кузнецов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2016 11:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 12 февраля 2016, 18:28

      в Енисей.

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 12 февраля 2016, 18:10

      Все по делу и добавить нечего!Прикол будет если он перейдет в какой нибудь Шинник и вместе с ним вылетит во вторую лигу))

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 февраля 2016, 15:27

      Всё правильно. Добавить нечего...

      1
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      Рейтинг: +14

      Alehandroo 12 февраля 2016, 14:31

      Печально, что вокруг творится, с Аршавиным, Сычевым и Павлюченком. Просто уже в тени остались из-за денег.

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      Рейтинг: +38

      Genri 39 12 февраля 2016, 14:13

      дело говорит

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      Рейтинг: +12

      младость 12 февраля 2016, 12:51

      андрей перешел уже в вардар

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      Рейтинг: +407

      18JG 12 февраля 2016, 12:27

      Андрей, переходи в "Факел", помоги соседям-воронежцам выйти в РПЛ и закрепиться там.

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