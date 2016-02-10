«Барселона» сыграет против «Валенсии» полурезервным составом

"Барселона" определилась с составом на ответный полуфинальный поединок Кубка Испании против "Валенсии". Отметим, каталонцы решили обойтись в этой встрече без голкипера Клаудио Браво, защитников Жерара Пике, Даниэля Алвеса и Жорди Альбы, хавбеков Серхио Бускетса, Арды Турана, Андреса Иньесты и Хавьера Маскерано, а также форвардов Лионеля Месси и Неймара. Напомним, первым матч закончился разгромным поражением "Валенсии" со счетом 0:7.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Жорди Масип;

Защитники: Дуглас, Марк Бартра, Адриано, Томас Вермален, Жереми Матье;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Роберто, Алеиш Видаль, Вилфрид Каптум, Серджи Сампер, Хуан Камара, Жерар Гумбау.

Нападающие: Мунир Эль-Хаддади, Сандро Рамирес, Дани Ромера.

Поединок между "Барселоной" и "Валенсией" состоится сегодня на стадионе "Месталья". Начало в 23.00 (мск).