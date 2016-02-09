Рейнгольд: «Я бы не назвал приобретение Мельгарехо солидным»

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает подписание красно-белыми нападающего Лоренсо Мельгарехо не таким уж громким событием.

"Я бы не назвал это приобретение солидным, поскольку смотрю реально на вещи. В этом приобретении нет ничего особенного, однако допускаю, что в паре с Ивелином Поповым парагваец раскроется чуть больше, ведь они вместе выступали за "Кубань". А так никакой сенсации не произошло, "Спартак" осуществил то, что задумал, ну, честь и хвала им.

Мое видение ситуации не изменилось: клуб ничего не сделал, команда неконкурентоспособна. Не куплен хороший центральный защитник, отдали Широкова, а в среднюю зону никого не взяли. "Спартаку" будет трудно. Если Глушаков, не дай бог, получит травму, в полузащите некому будет играть. Я думал, что клуб удосужится приобрести хорошего опорника, но, увы, этого не случилось. Много чего "Спартак" не сделал. Допускаю, что основательную трансферную кампанию клуб проведет уже после сезона", — сказал он.