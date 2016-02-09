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  • Рейнгольд: «Я бы не назвал приобретение Мельгарехо солидным»

Рейнгольд: «Я бы не назвал приобретение Мельгарехо солидным»

9 февраля 2016, 10:40
5

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает подписание красно-белыми нападающего Лоренсо Мельгарехо не таким уж громким событием.

"Я бы не назвал это приобретение солидным, поскольку смотрю реально на вещи. В этом приобретении нет ничего особенного, однако допускаю, что в паре с Ивелином Поповым парагваец раскроется чуть больше, ведь они вместе выступали за "Кубань". А так никакой сенсации не произошло, "Спартак" осуществил то, что задумал, ну, честь и хвала им.

Мое видение ситуации не изменилось: клуб ничего не сделал, команда неконкурентоспособна. Не куплен хороший центральный защитник, отдали Широкова, а в среднюю зону никого не взяли. "Спартаку" будет трудно. Если Глушаков, не дай бог, получит травму, в полузащите некому будет играть. Я думал, что клуб удосужится приобрести хорошего опорника, но, увы, этого не случилось. Много чего "Спартак" не сделал. Допускаю, что основательную трансферную кампанию клуб проведет уже после сезона", — сказал он.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Рейнгольд Валерий
Комментарии (5)
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hodyrev
1455011799
Полный провал,селекция у клуба на пике деградации,покупают игроков а потом не знают что с ним делать,это от мовсисянов до широковых и глушаковых,7 место это максимум для нынешнего спартака
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Aztec58
1455018953
Ага, сидит на завалинке, лучше всех разбирается, зрит в корень, и чё не в Совете Федерации, а?
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буба спб
1455019141
для спартака отдать никакущего армянина и взять неплохого напа, который проявил себя в РПЛ - это уже хорошо - адаптироваться не нужно, так что радовались бы а не ныли
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zam359
1455022058
"..... никакой сенсации не произошло, "Спартак" осуществил то, что задумал, ну, честь и хвала им....." - сейчас все зависит от тренера
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