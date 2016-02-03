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    Крицюк: «До уровня Акинфеева мне еще работать и работать»

    Голкипер "Браги" Станислав Крицюк, выступающий на правах аренды в "Краснодаре", поделился мнением о его сравнении с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

    С Леонидом Слуцким общались? Или с другими представителями сборной?

    Нет. Но теперь я в России, больше на виду, значит, и шансы пробиться в сборную выше. Наверняка у людей есть мысль: вот Португалия, непонятно какой чемпионат. Сейчас же буду играть среди футболистов сборной, если покажу хороший результат, вызовут в национальную команду.

    Как относитесь к тому, что вас начали сравнивать с Акинфеевым?

    Люди могут сравнивать, но у нас разный стиль. А что до общего уровня, у Акинфеева больше опыта, он хороший вратарь, первый номер сборной. Мне еще работать и работать.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.02.2016 19:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 3 февраля 2016, 22:37

      Стас видно очень скромный и воспитанный парень!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Krasnodar 123 3 февраля 2016, 22:40

      Надеюсь, у вас заиграет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 февраля 2016, 22:04

      Да. Пропускать и пропускать.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2016, 19:59

      Не особо у Анкинфеева высокий уровень,средний по сравнению с европейскими вратарями

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Asbjorn 3 февраля 2016, 20:25

      С Нойером, де Хеа или Буффоном? Да, согласен. Плюс во внимание принимается фактор слабости нашего чемпионата и безальтернативность в клубе

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 3 февраля 2016, 20:33

      Вот Ч(М)удак

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 3 февраля 2016, 21:46

      Слепая и глухая (твой ник). В зеркало взгляни - я про тебя говорил

      -1
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