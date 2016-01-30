«Уфа» заплатит за Шелию пять миллионов

"Уфа" заплатит за голкипера "Енисея" Гиорги Шелия пять миллионов рублей, что равно сумме отступных за игрока по контракту. Страж ворот красноярского клуба призван заменить в команде Евгения Перевертайло Давида Юрченко, который по всей видимости проведет остаток сезона в дублирующем составе или будет продан этой зимой при наличии соответствующего предложения.

Напомним, что голкипер отказался продлевать контракт с уфимцами, истекающий летом этого года. В нынешнем розыгрыше ФНЛ 27-летний Шелия провел 24 встречи и пропустил 23 гола.