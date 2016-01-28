Рахимов: «Если не приобретем нужных игроков, будем затыкать дырки уже имеющимися футболистами»

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал о ходе трансферной кампании для грозненского клуба.

– Федора Кудряшова в "Ростов" с трудом отдали?

– Мы всех игроков основного состава отпускаем с трудом, ведь у "Терека" сейчас не такая большая обойма футболистов. Но у Кудряшова в контракте был прописан специальный пункт, по которому его могли приобрести. "Ростов" этим как раз и воспользовался, поэтому остается только пожелать ему удачи и двигаться дальше.

– Новичок Заурбек Плиев из "Кайрата" может сыграть слева в обороне, Люк Уилкшир тоже крайний защитник, Далер Кузяев может сыграть там. Кто, в итоге, заменит Кудряшова?

– В случае, если мы не приобретем тех игроков, которые нам нужны, то будем затыкать дырки уже имеющимися футболистами. А это всегда не очень хорошо для команды. Пока на сегодняшний день нет четкого понимания, кто заменит Кудряшова.

– Об уходе Маурисио было известно давно, но игроков центра поля "Терек" не подписал пока. Тоже будете затыкать "дыры"?

– Такая же история. Мы прекрасно понимаем, что Маурисио был очень важным игроком для нас, закрывал ключевую позицию в команде. Конечно, там может сыграть и Далер Кузяев, но нужно понимать одну вещь – закрывая таким образом эту позицию, мы теряем возможности для вариативности, их просто не остается. Играть всем на одном уровне, который мы демонстрируем в этом сезоне, с большими целями очень тяжело. Поэтому и нужна ротация состава.