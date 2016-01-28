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  • Рахимов: «Если не приобретем нужных игроков, будем затыкать дырки уже имеющимися футболистами»

Рахимов: «Если не приобретем нужных игроков, будем затыкать дырки уже имеющимися футболистами»

28 января 2016, 14:14
2

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал о ходе трансферной кампании для грозненского клуба.

Федора Кудряшова в "Ростов" с трудом отдали?

Мы всех игроков основного состава отпускаем с трудом, ведь у "Терека" сейчас не такая большая обойма футболистов. Но у Кудряшова в контракте был прописан специальный пункт, по которому его могли приобрести. "Ростов" этим как раз и воспользовался, поэтому остается только пожелать ему удачи и двигаться дальше.

Новичок Заурбек Плиев из "Кайрата" может сыграть слева в обороне, Люк Уилкшир тоже крайний защитник, Далер Кузяев может сыграть там. Кто, в итоге, заменит Кудряшова?

В случае, если мы не приобретем тех игроков, которые нам нужны, то будем затыкать дырки уже имеющимися футболистами. А это всегда не очень хорошо для команды. Пока на сегодняшний день нет четкого понимания, кто заменит Кудряшова.

Об уходе Маурисио было известно давно, но игроков центра поля "Терек" не подписал пока. Тоже будете затыкать "дыры"?

Такая же история. Мы прекрасно понимаем, что Маурисио был очень важным игроком для нас, закрывал ключевую позицию в команде. Конечно, там может сыграть и Далер Кузяев, но нужно понимать одну вещь закрывая таким образом эту позицию, мы теряем возможности для вариативности, их просто не остается. Играть всем на одном уровне, который мы демонстрируем в этом сезоне, с большими целями очень тяжело. Поэтому и нужна ротация состава.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов Зенит Кудряшов Федор Маурисио Рахимов Рашид
Комментарии (2)
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Ortaped 79
1453982231
требуются игроки для затыкания дырок.т.8ххххххххххх
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Aztec58
1453982915
Тумана подпускает.
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