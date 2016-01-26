Мутко рассказал о ходе натурализации Нойштедтера

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как ведется работа по натурализации полузащитника "Шальке-04" Романа Нойштедтера.

"Есть технология, там много вопросов. Мы работаем над этой темой, она непростая. Понимаете, в каждой стране есть свои законы", – отметил Мутко.

Напомним, что 27-летний Нойштедтер является уроженцем Днепропетровска, а в Германию он переехал с семьей в 90-х. Хавбек провел 2 матча за сборную Германии, но они являются неофициальными, поэтому он не считается заигранным за эту страну. Если вопрос с натурализацией игрока решится положительно, то он может сыграть за сборную России на Евро-2016.