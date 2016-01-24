Вальбуэна: «Худшее осталось позади»

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна считает, что тяжелый период в его карьере, связанный со скандальной историей с нападающим "Реала" Каримом Бензема, остался позади. Теперь хавбек хочет вернуться в сборную Франции и сыграть на домашнем Евро-2016.

"Это был трудный период, особенно для моей семи. В первой половине сезона я не показывал на поле того, что хотелось. Был разочарован, но худшее осталось позади. Сейчас я должен вернуться в сборной Франции и сыграть на Евро", - сказал Вальбуэна.