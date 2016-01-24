Агент: «Переход Широкова может состояться в любую секунду»

Арсен Минасов, агент экс- полузащитника «Спартака» Романа Широкова, рассказал изданию «Футбол Ревю» о том, когда игрок найдет новый клуб.

- Бывший руководитель пресс-службы РФС Малосолов заявил, что Широков перейдет в ЦСКА.

- Я уже говорил, что не буду комментировать варианты трудоустройства Романа. Если Малосолов утверждает, что знает, куда отправится Роман, лучше обратитесь к самому Малосолову. А мой ответ прежний – без комментариев.

- Когда решится вопрос с трудоустройством Широкова?

- Я бы хотел, чтобы это произошло в течение ближайшего часа. Скорее всего, вопрос будет решен в течение недели. Хотя это может случиться в любую секунду.