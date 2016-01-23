Жоаозиньо: «После травмы Галицкий предоставил личный самолет»

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал, как проходил процесс его восстановления после полученной травмы.

"Было очень больно. И страшно. Я схватился за ногу и посмотрел на нее. Она была свернута, будто болталась. Все, что было дальше, сложно вспоминать. Операция, реабилитация. Я сутками не мог уснуть из-за боли и невозможности двигаться, менять положение. Бывали дни, когда хотелось сесть на кровати и бросить реабилитацию, но выручили люди.

Думаю, немногие знают, но сразу после травмы Сергей Галицкий предоставил личный самолет – так меня максимально быстро перевезли в Германию. Потом была операция, те самые процедуры, врачи, которые справлялись не только с ногой, но и со мной самим. Хочу сказать спасибо всем реабилитологам, которые помогали мне прийти в себя.

Я чувствовал, что в меня верят. Сергей Галицкий предложил продлить контракт в тот момент, когда я сам не знал, смогу ли выйти на прежний уровень. Президент говорил, что рассчитывает на меня. Это были важные слова", – заявил Жоаозиньо.