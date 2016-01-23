Агент: «Крицюк в клубе РФПЛ? Сложно сказать»

Агент Александр Толстиков, представляющий интересы голкипера "Браги" Станислава Крицюка, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Краснодара".
– В португальских СМИ появилась информация о желании "Краснодара" подписать Крицюка.
– Не хотелось бы комментировать эту информацию.
– Существует вероятность, что вратарь окажется в России?
– Сложно сказать. Станислав – русский, хочется верить, что за ним следят российские клубы.
– Какие-то предложения поступали?
– Интерес есть всегда.
– Станислава все устраивает в "Браге"?
– На сегодняшний день его все устраивает в Португалии.
– В одном из опросов болельщики назвали Крицюка третьим голкипером в Португалии, оставив позади самого Касильяса.
– Третьим он стал потому, что болельщиков у "Бенфики" и "Спортинга" намного больше, чем у "Браги". А по мнению специалистов он является номером один в лиге.