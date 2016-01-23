Агент: «Крицюк в клубе РФПЛ? Сложно сказать»

Агент Александр Толстиков, представляющий интересы голкипера "Браги" Станислава Крицюка, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Краснодара".

– В португальских СМИ появилась информация о желании "Краснодара" подписать Крицюка.

– Не хотелось бы комментировать эту информацию.

– Существует вероятность, что вратарь окажется в России?

– Сложно сказать. Станислав – русский, хочется верить, что за ним следят российские клубы.

– Какие-то предложения поступали?

– Интерес есть всегда.

– Станислава все устраивает в "Браге"?

– На сегодняшний день его все устраивает в Португалии.

– В одном из опросов болельщики назвали Крицюка третьим голкипером в Португалии, оставив позади самого Касильяса.

– Третьим он стал потому, что болельщиков у "Бенфики" и "Спортинга" намного больше, чем у "Браги". А по мнению специалистов он является номером один в лиге.