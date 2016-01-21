Стали известны подробности перехода Халка и Гарая в «Зенит»

На портале Football Leaks появились электронные копии соглашений по трансферам Халка и Эсекьеля Гарая в "Зенит".

Как указано в документах, бразилец обошелся сине-бело-голубым в 40 миллионов евро. Эта сумма была переведена "Порту" тремя траншами. Также контракт содержит пункт, по которому португальский клуб получит 10% от разницы между суммой последующего трансфера игрока и 40 миллионами евро в случае, если нападающий будет продан петербургским клубом за сумму более 70-ти миллионов.

Кроме того, в "Газпром" от "Порту" поступал запрос о гарантиях по выплатам трансферной стоимости 29-летнего форварда.

Сумма, заплаченная "Зенитом" за Гарая "Бенфике" составила шесть миллионов евро, что и было указано "орлами" в своем пресс-релизе после оформления сделки.