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  • Кержаков: «Новый царь Цюриха? За 15 лет карьеры всякого о себе наслушался»

Кержаков: «Новый царь Цюриха? За 15 лет карьеры всякого о себе наслушался»

15 января 2016, 13:22
1

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков, права на которого принадлежат "Зениту", поделился своим мнением о том, как относятся к футболу в России.

– Вы согласны с тем, что футбол в России обсуждается преимущественно в негативном ракурсе?

– Пресса пишет то, что народ хочет слышать. А народ говорит о том, о чем пишет пресса. Это замкнутый круг. При этом написанное не всегда соответствует действительности. Вообще у нас в стране 140 млн президентов и 140 млн главных тренеров сборной. И этим все сказано.

– Тем удивительнее реакция на ваш переход в "Цюрих": почти сплошь положительные отзывы.

– Знаете, я за 15 лет карьеры всякого о себе наслушался: и положительного, и отрицательного. Стараюсь не обращать на это внимания, я просто хочу играть в футбол. Переход в "Цюрих" – возможность продолжить профессиональную карьеру, и я собираюсь использовать этот шанс. Конечно, близкие и друзья рассказывают о положительных отзывах, да и сам я что-то читал. Постараюсь не подвести тех людей, которые верят, что у меня все будет хорошо.

– Читали, что о вас пишут швейцарцы?

– Я немецкого не знаю.

– В Blick вышла статья с заголовком: "Кержаков, новый царь Цюриха".

– Завышенная оценка. Многие журналисты ради яркого заголовка пишут вещи, которые не имеют под собой никакой почвы. Дайте мне хотя бы несколько минут сыграть за "Цюрих" в чемпионате! Тогда хоть что-то можно будет говорить. А то я еще толком даже не тренировался, а уже царь. Вот если то же самое напишут, когда сезон будет в самом разгаре, – другое дело.

– Подзаголовок еще интереснее: "Путин – его друг". Мы, видимо, о чем-то не знаем?

– Если честно, я об этом сам ничего не знаю. Непонятно, откуда они это взяли. Если бы в статье была моя прямая речь, я бы вам дал комментарий. Не вам ли знать, что иногда могут написать в газетах? Так что даже хорошо, что я не понимаю немецкого.

Источник: «Советский спорт»
Швейцария. Суперлига Швейцария Цюрих Зенит Кержаков Александр
Комментарии (1)
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Ortaped79
1452859802
если место царя свободно или можно заслужить то почему бы и нет
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