Луческу опроверг слухи о своем уходе в «Трабзонспор»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу опроверг информацию о переговорах с турецким «Трабзонспором».

– В прессе много информации о том, что вы якобы дали согласие возглавить «Трабзонспор». Связываете ли вы свое будущее с «Шахтером»?

– Я хочу вам объяснить очень четко: я ничего никому не обещал, я ни с кем не общался! У меня контракт с «Шахтером», который заканчивается в мае, и в мае я приму решение о том, что буду делать дальше. И раньше, и сегодня, и в будущем для меня существует только один приоритет – это «Шахтер»! С «Шахтером» у меня связано много хороших моментов – и это никогда не забывается.