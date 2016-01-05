Матерацци: «У Бенитеса всегда были и есть одни и те же проблемы»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал отставку с поста главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса и назначение на его место Зинедина Зидана.

"Что касается Бенитеса, то вы можете быть лучшим в мире, но не добьетесь ничего, если у вас нет нормальных отношений с игроками. Я знаю Бенитеса, он никогда не меняется и имеет одни и те же проблемы.

"Реал" мог назначить либо Анчелотти, либо Зидана. Здесь не было альтернативы. Зидан – сильная личность, имеет хорошие отношения с футболистами, но легко ему не будет. Тем не менее я желаю ему удачи", – заявил Матерацци.