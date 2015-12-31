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  • Глеб: «Венгер – человек из ряда людей, которым свойственна магия»

Глеб: «Венгер – человек из ряда людей, которым свойственна магия»

31 декабря 2015, 21:22
2

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о временах, проведенных в Англии, и главном тренере "Арсенала" Арсене Венгере.

Самый удивительный человек в жизни?

– Королева Британии Елизавета II. Однажды игроки «Арсенала» побывали в Букингемском дворце на приеме. Это был как раз тот случай, когда подготовка к мероприятию не уступала по степени эмоциональности ему. Когда Тьерри Анри в числе прочих игроков представил Ее Величеству и меня, пульс участился, наверное, раза в два.

Она, приветливо улыбаясь, говорила что-то про посещение нашего посольства в Лондоне, а я краснел и вежливо кивал, хотя вроде бы никогда не лез за словом в карман, всегда любил пошутить. Но и сейчас, вероятно, если бы с ней встретился, все равно молчал бы и краснел. Все просто: это магия, свойственная очень небольшому количеству людей.

Арсен Венгер – человек из этого ряда. Если бы мне сказали, что он является наследником какого-то знатного, даже королевского рода, я ничуть бы не удивился. Он всегда говорит негромко, но каждое его слово попадает в цель и занимает в душе именно то место, которое нужно. Не встречал еще человека, который мог бы мотивировать больше, чем он.

Источник: Sports.ru
Беларусь. Высшая лига Беларусь БАТЭ Арсенал Глеб Александр Венгер Арсен
Комментарии (2)
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Aztec58
1451586802
Блин, и в Барсе, и в Арсенале, и даже в Крыльях был пассажиром, если не багажом - ни капельки не стыдно, ага.
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