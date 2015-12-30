Ниасс: «Если я чем-то смогу помочь «Челси», Дрогба мне позвонит»

Нападающий «Локомотива» Умар Ниасс рассказал о том, в каком чемпионате он бы мечтал играть, а также упомянул о своих взаимоотношениях с форвардом сборной Кот-Д’Ивуара Дидье Дрогба.

– В каком чемпионате мечтаете играть в будущем?

– Наверное, в Англии или Германии. Многие говорят: если в будущем уеду в английскую премьер-лигу, стану отличным футболистом, быстро адаптируюсь к игровому стилю. Там меня точно ждет успех.

– Кто из нападающих вас вдохновляет? Может, кто-то из Сенегала?

– Сенегал? Нет! Вдохновляет бразилец Роналдо. Лучший нападающий всех времен, просто выдающийся. Еще назову двух африканских парней: Самуэль Это'О и Дидье Дрогба. С последним я знаком лично. Пересекались с ним раза два. Дидье даже сообщения присылал: «Слежу за твоими успехами, продолжай в том же духе». Он как старший брат. Приятно, что вот так поддерживает.

– Значит, пора звонить Дидье, ведь он скоро может войти в тренерский штаб «Челси».

– «Челси» – это здорово, это топ-клуб, и я бы с радостью там играл. Дидье знает мои сильные качества, если он и правда считает, что смогу чем-то помочь «Челси», обязательно позвонит. У меня же контракт с «Локомотивом», уважаю и верю в свою команду.