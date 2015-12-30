Раньери: «Могу только сказать «браво» своим игрокам»

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от поединка 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:0).

«Нам удался отличный матч. Игра вышла тяжелой. Мы выглядели хорошо, создавали моменты. Я хотел увидеть, какой будет реакция моих игроков на поражение от «Ливерпуля», и они отреагировали здорово.

Каждая встреча для нас сложная. Эта лига совсем сумасшедшая, никто не хочет выиграть АПЛ, это очень непривычно. Все, что мы делаем, можно назвать чудом. Мне хочется, чтобы и дальше так все продолжалось, но это нелегко. Хочу, чтобы мои игроки продолжали драться также, как сегодня. Я могу только сказать «браво» своим игрокам. А наши болельщики невероятны, они поддерживали и продвигали нас», – сказал Раньери.