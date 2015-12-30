Подберезкин выплатит «Уралу» компенсацию за разрыв контракта

В компании ProSports management рассказали о подробностях перехода хавбека «Урала» Вячеслава Подберезкина в «Краснодар».

«Ситуация по контракту Славы Подберезкина достаточно простая. «Краснодар» готов был заключить контракт летом, когда Слава стал бы свободным агентом. Мы, учитывая солидное предложение „Краснодара“ по контракту, а главное – спортивное желание футболиста, нашли оптимальное решение – провели переговоры с ФК „Урал“, в результате которых игрок за разрыв контракта частями оплатит своему бывшему клубу компенсацию.

«Краснодар» смог заключить контракт сразу, а Слава, пройдя предсезонную подготовку, получит больше возможностей конкурировать за место в основном составе. Никаких дополнительных выплат за это «Краснодар» не производил», – отметили в пресс-службе компании.