«Ювентус» начнет с «Зенитом» переговоры по Витселю

«Ювентус» намерен заполучить в свои ряды хавбека «Зенита» Акселя Витселя в зимний трансферный период. На днях туринцы свяжутся с сине-бело-голубыми и обсудят детали перехода.

В главных кандидатах на приобретение бельгийца числится «Милан», но на данный момент красно-черные все еще не могут согласовать с петербургским клубом сумму трансфера. Ранее появилась информация, что Витсель входит в сферу интересов «Челси» и «Тоттенхэма».

В нынешнем чемпионате России полузащитник принял участие в 18-ти встречах, в которых отметился одним голом и одним результативным пасом.