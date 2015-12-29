Тумилович недоволен уровнем чемпионата Белоруссии

Бывший вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович считает, что количество команд в высшей лиги чемпионата Белоруссии нужно уменьшить.

"Сейчас это из области фантастики, если в сборную будут приезжать люди из основы киевского "Динамо", "Спартака", "Локомотива", "Ромы"... Да, БАТЭ и минское "Динамо" — молодцы, попадают в группу еврокубков. Вместе с чемпионатом получается около десяти-пятнадцати матчей хорошего уровня за сезон. Но остальное — говнокатание. Да еще это расширение непонятное, когда больше половины клубов доедают хрен без соли. Сделали бы восемь команд, так они создавали бы хоть какое-то напряжение, хоть какой-то интерес. Ладно, это прерогатива людей из федерации. Хорошо есть еще такие люди, как Чиж и Капский. Иначе вообще ничего не было бы", - заявил Тумилович.

Стоит отметить, что последние 10 лет чемпионом Белоруссии неизменно становился БАТЭ.