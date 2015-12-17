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    «Зенит» предложил Митрюшкину долгосрочный контракт

    "Зенит" продолжает рассматривать варианты укрепления своего состава, в том числе и за счет молодых футболистов. В сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга попал голкипер столичного "Спартака" Антон Митрюшкин. 19-летнему вратарю был предложен долгосрочный контракт. Стоит отметить, "Спартак" не намерен отпускать своего игрока – с ним ведутся переговоры о продлении трудового соглашения. Напомним, что текущий контракт между сторонами рассчитан до 2016 года.

    В нынешнем сезоне Митрюшкин провел четыре матча за "Спартак-2" в ФНЛ и пропустил в этих играх четыре мяча.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2015 13:55
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    Комментарии (15)
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    RealDiMoNMadrid
    1450352240
    Блин, не дайте сгинуть очередным талантам России!
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    Зенит*SPB
    1450353128
    не понимаю руководство Зенита,зачем покупать молодого голкипер!!!есть Лодыгин есть Кержаков,и молодняк присутствует не плохой!!!
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    18JG
    1450353759
    Да вы офигели?! У нас два классных кипера + три молодых, три! Бабурин, Васютин, Рудаков. Солить будем?
    Ответить
    С-Пб on-line
    1450354634
    Это вброс!
    Ответить
    алекс88
    1450357902
    Так то еще и малафеев есть,надо тогда всех вратарей скупить,чтоб у соперников полевые игрочишки стояли
    Ответить
    порт
    1450360197
    Ну ясно же что липа, и не лень же было кому то писать всё это.
    Ответить
    vyacheslaff
    1450362788
    Перед тем как поймут, что не умеют подписывать контракты, в Спартаке потеряют человек 10-15 будущих звезд..
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    maygli
    1450458130
    А смысл? Опять сидеть на скамейке или в Зените-2 играть?
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    ologreds
    1694996578
    numo452209
    Ответить
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