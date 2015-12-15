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    Митрюшкин требует повышения зарплаты более чем в три раза

    Вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин не может согласовать с клубом финансовые условия нового контракта.

    Сообщается, что камнем преткновения стал вопрос о зарплате футболиста. После подписания нового договора Митрюшкин хотел бы получать 50 тысяч долларов в месяц, что не устраивает «Спартак». Согласно действующему контракту, который рассчитан до лета 2016 года, клуб платит 19-летнему голкиперу 15 тысяч в месяц.

    В нынешнем сезоне Митрюшкин провел четыре матча за «Спартак-2» в ФНЛ и пропустил в этих играх четыре мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2015 19:00
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    Комментарии (32)
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    Дима1960
    1450213833
    Да здравствует лимит,да здравствует лимит,да здравствует лимит.. сколько нужно примеров.
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    mahan
    1450244307
    Зазвездился паренек, гнать таких в шею. Вот все ягодки лимита. Играть не умеем за то хотим получать бабки. Ты бы сначала в основном составе закрепился, а потом голос подавал. Отмените лимит, смех просто. И отправляйте деньги на развитие детского футбола.
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    famylka
    1450254338
    Лимон в месяц - мало ахаххаха щенок
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    maygli
    1450275368
    Лёгкие деньги развращают. Пацан, а уже миллионер. Не хочет, не надо уговаривать, пусть идёт лесом. В два раза дешевле можно взять другое молодое дарование не хуже Митрюшкина и искать не надо, только свистни от желающих отбоя не будет. А он пусть поищет себе место получше. Через месяц бабки кончатся сам прибежит обратно, только з/п будет уже меньше. Что он ещё умеет делать в свои 19 лет?
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    Дима1960
    1450293633
    нет,просто есть политически надуманный лимит
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    Дима1960
    1450293700
    нет,потому что есть политически надуманный лимит
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    Дима1960
    1450293761
    Правильно!Отмените лимит.
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    Дима1960
    1450293803
    потому,что есть лимит
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    grand-igor
    1453325864
    мутко на откатах российских игроков сидит ! 600 000 баксов в год + бонусы, 19 летнему песену который даже за спартак-2 не играет!!!! БРЕД! НУЖНЫ РЕФОРМЫ И СРОЧНО
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    ologreds
    1694996588
    numo452043
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