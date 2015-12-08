Виллаш-Боаш: «Мы думаем о более высоких целях, чем шесть побед на групповой стадии»

Главный тренер "Зенита» Андре Виллаш-Боаш пообщался с журналистами перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против «Гента». Наставник объяснил отсутствие Халка и Смольникова в Бельгии.

«Из-за риска дисквалификации мы отпустили Халка на зимние каникулы. Был риск, что он получит карточку и пропустит первый матч плей-офф. А мы мечтаем о четвертьфинале, поэтому не стали рисковать. Смольников поехал на операцию, чтобы решить наконец свою проблему», – говорит Виллаш-Боаш.

Португалец не опасается, что без Халка «Зенит» не сможет показать ту игру, которая позволила петербуржцам одержать пять побед в пяти предыдущих турах.

«Мы должны были решить, что важнее: матч с «Гентом» или 1/8 финала. Да, шесть побед в шести турах – большое достижение. Можем стать всего шестым таким клубом в истории турнира. Но мы думаем и о более высоких целях – о четвертьфинале Лиги чемпионов. Нужно быть прагматичными. Иногда мы вынуждены принимать такие решения. Соперников своих уважаем, поэтому на поле в Бельгии появится сильная команда, готовая побеждать».

Матч "Гент" – "Зенит" состоится в среду 9 декабря. Начало – в 22.45.