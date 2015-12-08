«Спартак» хочет подписать Реми

«Спартак» интересуется нападающим «Челси» Лоиком Реми.

Сегодня состоялось заседание директоров "Спартака", на котором обсуждалась трансферная политика клуба. По словам источника, знакомого с ситуацией, красно-белые рассматривают возможность покупки Реми.

«Обсудили вопрос трансферов. Нападающий - приоритет. Один из кандидатов - Лоик Реми", - сообщил источник.

В нынешнем сезоне АПЛ Реми провел шесть матчей за "Челси", не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.