Родионов отказался комментировать отставку Бесчастных

Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родинов не подтвердил, но и не опроверг информацию, что главный тренер молодежного состава красно-белых Владимир Бесчастных отправлен в отставку со своего поста.

Как известно, сам Бесчастных заявил, что уволен со своей должности. Более того, он предположил, что в тренерском штабе клуба есть человек, который его подсиживал, но не стал называть фамилию.

На данный момент молодежный состав москвичей идет на седьмой строчке в турнирной таблице молодежного первенства.